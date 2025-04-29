Рудык Елена Михайловна 1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудык Елена Михайловна

Автор
ЕР
Рудык Е.

женский, родилась 1977, Подольск, Подольск, Московская область

Отец
Муханов Михаил Иванович1951 г.р.
Мать
Муханова (Раздорских) Тамара Ивановна1957 г.р.
Супруги
Рудык Александр ВячеславовичНеизвестно г.р.
Дети
Рудык Вероника Александровна07.04.2011 г.р.
Рудык Егор АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Муханов Михаил Иванович

Мать: Муханова (Раздорских) Тамара Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудык Егор Александрович

Отец ребёнка: Рудык Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудык Иван Александрович

Отец ребёнка: Рудык Александр Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудык Александр Вячеславович

Бракосочетание
07.08.1999

Муж: не указан

Подольск, Подольск, Московская область

Рождение ребёнка
07.04.2011

Дочь: Рудык Вероника Александровна

Отец ребёнка: Рудык Александр Вячеславович

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