Рудык Елена Михайловна
женский, родилась 1977, Подольск, Подольск, Московская область
ОтецМуханов Михаил Иванович1951 г.р.
МатьМуханова (Раздорских) Тамара Ивановна1957 г.р.
Супруги
Рудык Александр ВячеславовичНеизвестно г.р.
Дети
Рудык Вероника Александровна07.04.2011 г.р.
Рудык Егор АлександровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудык Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудык Александр Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.08.1999
Муж: не указан
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.2011
Дочь: Рудык Вероника Александровна
Отец ребёнка: Рудык Александр Вячеславович