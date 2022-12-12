Бурякова (Клочкова) Акулина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Клочкова Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )
Рождение ребёнка
30.05.1928
Сын: Буряков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )
Рождение ребёнка
1930
Сын: Буряков Николай Федорович
Отец ребёнка: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943