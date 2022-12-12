Бурякова (Клочкова) Акулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурякова (Клочкова) Акулина Николаевна

Бурякова (Клочкова) Акулина Николаевна

avatar

Место рождения

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Клочкова Николай

Мать: не указана

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Буряков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.05.1928

Сын: Буряков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Буряков Николай Федорович

Отец ребёнка: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )

Смерть
1943
Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close