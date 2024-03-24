Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Мельников Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Мельников Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Мельников Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Фёдор