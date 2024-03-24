Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Александр Петрович

Мать: Харитонова Кривова Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Фёдор

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