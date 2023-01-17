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Рождественский Иван Андреевич

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Место рождения

Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

20.06.1886

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886

Отец: Рождественский Андрей Васильевич

Мать: Рождественская Параскева Ефимовна

Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Рождественская Феодосия Кузьминична

Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.03.1927

Дочь: Конорева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Рождественская Феодосия Кузьминична

Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Смерть
1941
Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: угорел на печке
Похороны
Неизвестно
Фентисово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
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