Рождественский Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1886
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Рождественская Феодосия Кузьминична
Рождение ребёнка
27.03.1927
Дочь: Конорева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Рождественская Феодосия Кузьминична
Смерть
1941
Причина смерти: угорел на печке
Похороны
Неизвестно
Фентисово, Золотухинский муниципальный район, Курская область