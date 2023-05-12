Бабаева (Вторушина) Феодосья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1753 ст.
Отец: Вторушин Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1774 ст.
Муж: Бабаев Илья Карпович
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрические книги церквей Троицкого заказа …селений: Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 36, стр. 82.
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Тобольской епархии крепости Верхнеуральской; селений: Долговского, Кислянского; слободы Таловской за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 55, стр. 106.
Рождение ребёнка
16.04.1778 ст.
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 101.
Рождение ребёнка
28.11.1779 ст.
Сын: Бабаев Степан Ильич
Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 71.
Рождение ребёнка
25.06.1782 ст.
Дочь: Феврония Ильинична
Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 193.
Рождение ребёнка
24.08.1783 ст.
Дочь: Фекла Ильинична
Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1783 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 96, стр. 38.
Смерть
Неизвестно