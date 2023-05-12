Бабаева (Вторушина) Феодосья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева (Вторушина) Феодосья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.

Отец: Вторушин Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1774 ст.

Муж: Бабаев Илья Карпович

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрические книги церквей Троицкого заказа …селений: Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 36, стр. 82.
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Тобольской епархии крепости Верхнеуральской; селений: Долговского, Кислянского; слободы Таловской за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 55, стр. 106.
Рождение ребёнка
16.04.1778 ст.

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 101.
Рождение ребёнка
28.11.1779 ст.

Сын: Бабаев Степан Ильич

Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 71.
Рождение ребёнка
25.06.1782 ст.

Дочь: Феврония Ильинична

Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 193.
Рождение ребёнка
24.08.1783 ст.

Дочь: Фекла Ильинична

Отец ребёнка: Бабаев Илья Карпович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1783 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 96, стр. 38.
Смерть
Неизвестно
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