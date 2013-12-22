Тамбовцев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1957
Дата смерти22.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Около 2008
Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.11.2008
Сын: Тамбовцев Святослав Владимирович
Мать ребёнка: Тамбовцева (Стаценко) Светлана Анатольевна
Смерть
22.12.2013