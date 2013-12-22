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Тамбовцев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1957

Дата смерти

22.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Тамбовцева (Стаценко) Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Около 2008

Жена: Тамбовцева (Стаценко) Светлана Анатольевна

Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.11.2008

Сын: Тамбовцев Святослав Владимирович

Мать ребёнка: Тамбовцева (Стаценко) Светлана Анатольевна

Смерть
22.12.2013

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