Ряполов Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряполов Иван Фирсович
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Ефимовна
Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна