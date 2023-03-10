Морозова Агафья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Агафья Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Морозов Софон Архипов

Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов

Рождение ребёнка
03.03.1842

Сын: Морозов Василий Архипов

Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов

Рождение ребёнка
11.11.1846

Сын: Морозов Иван Архипов

Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Антон Архипов

Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Архипова

Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Архипова

Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Архип Федотов

Смерть
Неизвестно
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