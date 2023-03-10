Морозова Агафья Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1839
Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов
Рождение ребёнка
03.03.1842
Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов
Рождение ребёнка
11.11.1846
Сын: Морозов Иван Архипов
Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Архипова
Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Архипова
Отец ребёнка: Морозов Архип Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно