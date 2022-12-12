Жуков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1882
Дата смерти15.02.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Жуков Александр Александрович
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.02.1937
Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область