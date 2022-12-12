Жуков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Александр Николаевич

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Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.08.1882

Дата смерти

15.02.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Жуков Александр Александрович

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.02.1937
Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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