Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заботин Степан

Мать: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

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