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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Волобуев Владимир

Отец ребёнка: Волобуев Василий

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Волобуев) Пелагея

Отец ребёнка: Волобуев Василий

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Волобуева) Валентина

Отец ребёнка: Волобуев Василий

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Волобуева) Людмила

Отец ребёнка: Волобуев Василий

Рождение ребёнка
1963

Сын: Волобуев Юрий

Отец ребёнка: Волобуев Василий

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