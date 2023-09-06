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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Волобуев Владимир
Отец ребёнка: Волобуев Василий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Волобуев) Пелагея
Отец ребёнка: Волобуев Василий
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Волобуева) Валентина
Отец ребёнка: Волобуев Василий
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Волобуева) Людмила
Отец ребёнка: Волобуев Василий
Рождение ребёнка
1963
Сын: Волобуев Юрий
Отец ребёнка: Волобуев Василий