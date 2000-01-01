Ходырева (Кряжевских) Елена Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Кряжевских) Елена Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

1787 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Ходырев Данило Евдокимович

Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Матрона Евдокимовна

Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович

Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Стефанида Евдокимовна

Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Меркушева Марья Евдокимовна

Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Евдоким Давыдович

Смерть
1787 ст.
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