Ходырева (Кряжевских) Елена Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734 ст.
Дата смерти1787 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Ходырев Данило Евдокимович
Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Матрона Евдокимовна
Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Стефанида Евдокимовна
Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Меркушева Марья Евдокимовна
Отец ребёнка: Ходырев Евдоким Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787 ст.