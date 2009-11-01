Губернская (Губернских) Мария Абрамовна (Авраамовна)
Место рождения
Дата рождения02.08.1915
Дата смерти?.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Студеникина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Студеникин Михаил Прохорович
г.Ашхабад Туркменской ССР
Рождение ребёнка
06.02.1939
Сын: Студеникин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Студеникин Михаил Прохорович
Ашхабад Туркменская ССР
Смерть
?.11.2009
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область