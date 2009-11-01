Губернская (Губернских) Мария Абрамовна (Авраамовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губернская (Губернских) Мария Абрамовна (Авраамовна)

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Место рождения

Дресвянка, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1915

Дата смерти

?.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915

Отец: Губернский Абрам Егорович Георгиевич

Мать: Авдеева Агафья Филипповна

Дресвянка, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Студеникина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Студеникин Михаил Прохорович

г.Ашхабад Туркменской ССР
Рождение ребёнка
06.02.1939

Сын: Студеникин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Студеникин Михаил Прохорович

Ашхабад Туркменская ССР
Смерть
?.11.2009
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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