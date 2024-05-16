Дик (Петерс) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дик Неизвестно
Отец ребёнка: Дик Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дик Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дик неизвестно
Отец ребёнка: Дик Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дик Неизвестно
Отец ребёнка: Дик Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дик Неизвестно
Отец ребёнка: Дик Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дик неизвестно
Отец ребёнка: Дик Пётр
Рождение ребёнка
27.01.1902
Дочь: Фальк (Дик) Катарина (Тина) Петровна
Отец ребёнка: Дик Пётр
Рождение ребёнка
08.03.1904
Сын: Дик Яков Петрович
Отец ребёнка: Дик Пётр
Рождение ребёнка
19.11.1906
Дочь: Дик Елена Петровна
Отец ребёнка: Дик Пётр
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Крамер (Дик) Мария Петровна
Отец ребёнка: Дик Пётр
Смерть
1920
умерла от тифа