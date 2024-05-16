Дик (Петерс) Катарина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дик (Петерс) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дик Неизвестно

Отец ребёнка: Дик Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дик Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дик неизвестно

Отец ребёнка: Дик Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик Неизвестно

Отец ребёнка: Дик Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик Неизвестно

Отец ребёнка: Дик Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик неизвестно

Отец ребёнка: Дик Пётр

Рождение ребёнка
27.01.1902

Дочь: Фальк (Дик) Катарина (Тина) Петровна

Отец ребёнка: Дик Пётр

Рождение ребёнка
08.03.1904

Сын: Дик Яков Петрович

Отец ребёнка: Дик Пётр

Рождение ребёнка
19.11.1906

Дочь: Дик Елена Петровна

Отец ребёнка: Дик Пётр

Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Крамер (Дик) Мария Петровна

Отец ребёнка: Дик Пётр

Смерть
1920
умерла от тифа

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