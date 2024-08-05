Юзвяк Пантелемон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юзвяк Григорий Пантелемонович
Мать ребёнка: Юзвяк (Сеньковская) Мария
Рождение ребёнка
08.10.1808
Дочь: (Юзвяк) Анна Пантелемоновна
Мать ребёнка: Юзвяк (Сеньковская) Мария
Рождение ребёнка
18.06.1811
Сын: Юзвяк Петр Пантелемонович
Мать ребёнка: Юзвяк (Сеньковская) Мария
Рождение ребёнка
17.08.1818
Сын: Юзвяк Иван Пантелемонович
Мать ребёнка: Юзвяк (Сеньковская) Мария
Смерть
Неизвестно