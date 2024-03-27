Шленкевич Фаня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Броха
Отец ребёнка: Шленкевич Лазарь Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягина Геня
Отец ребёнка: Шленкевич Лазарь Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шленкевич Арон
Отец ребёнка: Шленкевич Лазарь Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с, Баргузин, Россия