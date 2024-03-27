Шленкевич Фаня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленкевич Фаня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Броха

Отец ребёнка: Шленкевич Лазарь Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягина Геня

Отец ребёнка: Шленкевич Лазарь Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шленкевич Арон

Отец ребёнка: Шленкевич Лазарь Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шленкевич Лазарь Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
с, Баргузин, Россия
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