Баразнаускас Арунас Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баразнаускас Альберт
Мать: Мишкутайте Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баразнаускайте Аста
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баразнаускайте Аста
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баразнаускене Марина Альбертовна