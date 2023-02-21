Кутнякова (Хурсанова) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутняков Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Прокопий Павлович
Отец ребёнка: Кутняков Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Николай Павлович
Отец ребёнка: Кутняков Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Павловна
Отец ребёнка: Кутняков Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Павловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Кутняков Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутнякова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Кутняков Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Кутняков Павел Георгиевич
Смерть
Неизвестно