Качур Вячеслав Михайлович 20.08.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКачур Вячеслав Михайлович

Качур Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1957

Дата смерти

22.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1957

Отец: Качур Михаил Елисеевич

Мать: Качур Маргарита Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качур (Лунина) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.09.1980

Сын: Качур Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Качур (Лунина) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.12.1989

Дочь: Климова Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Качур (Лунина) Любовь Дмитриевна

Смерть
22.04.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.