Качур Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1957
Дата смерти22.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1980
Сын: Качур Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Качур (Лунина) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.12.1989
Дочь: Климова Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: Качур (Лунина) Любовь Дмитриевна
Смерть
22.04.1995