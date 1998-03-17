Алексеева (Петрова) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Петрова) Зоя Петровна

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Место рождения

Висим, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

22.02.1924

Дата смерти

17.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Висим, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1945

Дочь: Лапина Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Карпович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1951

Дочь: Алексеева Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Карпович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1957

Дочь: Алексеева Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Карпович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
17.03.1998
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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