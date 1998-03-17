Алексеева (Петрова) Зоя Петровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1924
Дата смерти17.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1945
Дочь: Лапина Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Карпович
Рождение ребёнка
08.04.1951
Дочь: Алексеева Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Карпович
Рождение ребёнка
01.10.1957
Дочь: Алексеева Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Карпович
Смерть
17.03.1998