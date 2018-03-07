Тиханова (Мазихина) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханова (Мазихина) Светлана Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1967

Отец: Мазихин Василий Николаевич

Мать: Зверева Галина Ивановна

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