Учелькина (Пятайкина) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУчелькина (Пятайкина) Антонина Павловна

Учелькина (Пятайкина) Антонина Павловна

avatar

Место рождения

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район

Дата рождения

15.10.1933

Дата смерти

09.12.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1933

Отец: Пятайкин Павел Петрович

Мать: Пятайкина Василиса Михеевна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
10.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Учелькин Александр Сергеевич

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
24.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Учелькин Александр Сергеевич

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
12.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Учелькин Александр Сергеевич

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
18.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Учелькин Александр Сергеевич

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
09.12.2009
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close