Учелькина (Пятайкина) Антонина Павловна
Место рожденияс.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Дата рождения15.10.1933
Дата смерти09.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1933
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
10.10.1957
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
24.02.1959
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
12.02.1962
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
18.10.1968
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
09.12.2009
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район