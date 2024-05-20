Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна 20.10.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна

Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна

avatar

Место рождения

Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль

Дата рождения

20.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1958

Отец: Сибиряков Анатолий Пантелеевич

Мать: Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна

Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.1980

Дочь: Зарощинцева (Полякова) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Поляков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
30.01.1990

Сын: Поляков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Поляков Виктор Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.