Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна
Место рожденияТюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Дата рождения20.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1958
Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1980
Дочь: Зарощинцева (Полякова) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Поляков Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
30.01.1990
Сын: Поляков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Поляков Виктор Николаевич