Снегирева Агафья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смерти24.04.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Снегирев Никита Кондратьевич
Отец ребёнка: Снегирев Кондратий Спиридонович
д. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Смерть
24.04.1941
с. Талица, Усть- Канский район, Республика Алтай