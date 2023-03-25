Снегирева Агафья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирева Агафья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

24.04.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Снегирев Никита Кондратьевич

Отец ребёнка: Снегирев Кондратий Спиридонович

д. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Смерть
24.04.1941
с. Талица, Усть- Канский район, Республика Алтай
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