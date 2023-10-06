Ермак (Фесюн) Мария Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1861
Отец: Фесюн Павел Павлович
Мать: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.10.1882
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1883
Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1885
Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1888
Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1890
Дочь: Агафия Дометьевна
Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1892
Дочь: Феодора Дометьевна
Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно