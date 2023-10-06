Ермак (Фесюн) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермак (Фесюн) Мария Павловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1861

Отец: Фесюн Павел Павлович

Мать: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.10.1882

Муж: Ермак Дометий Захарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1883

Сын: Ермак Трофим Дометьевич

Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Ермак Игнатий Дометьевич

Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1888

Сын: Ермак Федор Дометьевич

Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1890

Дочь: Агафия Дометьевна

Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1892

Дочь: Феодора Дометьевна

Отец ребёнка: Ермак Дометий Захарович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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