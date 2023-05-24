Грекова Антонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грекова Антонида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Греков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Греков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грекова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Греков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грекова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Греков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Греков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Греков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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