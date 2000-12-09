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Авхадиева Майя Артуровна
Авхадиева Майя Артуровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.2000
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Максютова Розалия Мударисовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.2000
Отец: не указан
Мать:
Максютова Розалия Мударисовна
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