Крамаренко Татиана Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрамаренко Татиана Трофимова

Крамаренко Татиана Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Бакумова Анастасия Феодорова

Отец ребёнка: Крамаренко Феодор Леонтиев

Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.

Сын: Крамаренко Максим Федорович

Отец ребёнка: Крамаренко Феодор Леонтиев

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамаренко Феодор Леонтиев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close