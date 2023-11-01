Крамаренко Татиана Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Бакумова Анастасия Феодорова
Отец ребёнка: Крамаренко Феодор Леонтиев
Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.
Сын: Крамаренко Максим Федорович
Отец ребёнка: Крамаренко Феодор Леонтиев
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно