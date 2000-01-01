Горчаков Герасим Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчаков Герасим Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Горчаков Прохор Семенович

Мать: Горчакова Прасковья

Рождение ребёнка
1845

Сын: Горчаков Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Анисия Григорьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Горчаков Матвей Герасимович

Мать ребёнка: Анисия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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