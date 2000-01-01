Горчаков Герасим Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Горчаков Прохор Семенович
Мать: Горчакова Прасковья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Горчаков Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горчаков Матвей Герасимович
Мать ребёнка: Анисия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Григорьевна
Смерть
Неизвестно