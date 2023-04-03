Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Захарьин Прокофий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Захарьин Лукьян
Отец ребёнка: Захарьин Прокофий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Захарьин Данила
Отец ребёнка: Захарьин Прокофий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Захарьин Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарьин Прокофий
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно