Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Захарьин Прокофий

Рождение ребёнка
1829

Сын: Захарьин Лукьян

Отец ребёнка: Захарьин Прокофий

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захарьин Данила

Отец ребёнка: Захарьин Прокофий

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Захарьин Прокофий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Прокофий

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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