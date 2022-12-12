Петров (Тенетов) Константин Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Тенетов) Константин Козьмин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.05.1833

Дата смерти

05.09.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1833

Отец: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.05.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: онаго ж села казенный крестьянин Петр Иванов Девятов и казеннаго крестьянина Егора Федотова Живодерова дочь девица Домна Егорова | Казанская церковь
Смерть
05.09.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от оспы | от оспы
Похороны
?.09.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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