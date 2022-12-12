Петров (Тенетов) Константин Козьмин
Место рождения
Дата рождения25.05.1833
Дата смерти05.09.1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1833
Крещение
26.05.1833
воспреемники: онаго ж села казенный крестьянин Петр Иванов Девятов и казеннаго крестьянина Егора Федотова Живодерова дочь девица Домна Егорова | Казанская церковь
Смерть
05.09.1834
Причина смерти: от оспы | от оспы
Похороны
?.09.1834
на отведенном кладбище при Казанской церкви