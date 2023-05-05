Комарова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.02.1857 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Комаров Александр Олимпиев

Отец ребёнка: Комаров Олимпий Трифанович

Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Василий Олимпиевич

Смерть
25.02.1857 ст.
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