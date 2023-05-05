Комарова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.02.1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Комаров Александр Олимпиев
Отец ребёнка: Комаров Олимпий Трифанович
Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1857 ст.