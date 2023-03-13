Зешолсковъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зешолсковъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Зешолсковъ Маркелъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Зешолсковъ Денисъ

Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Зешолсковъ Осипъ

Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зешолсковъ Юда

Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Тимовеева

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