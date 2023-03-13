Зешолсковъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Зешолсковъ Маркелъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Зешолсковъ Денисъ
Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Зешолсковъ Осипъ
Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зешолсковъ Юда
Мать ребёнка: Авдотья Тимовеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Тимовеева