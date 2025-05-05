Кулясов Кирилл Александрович
Место рождения
Дата рождения04.08.1988
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.04.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
12.12.2020
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.2023
Дочь: Кулясова Аглая Кирилловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности