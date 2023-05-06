Рослова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРослова Галина

Рослова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магула Валентина

Отец ребёнка: Похиленко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Похиленко Виктор

Отец ребёнка: Похиленко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Похиленко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Рослов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рослов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослова Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Рослов Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рослов Николай Тимофеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close