Рослова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магула Валентина
Отец ребёнка: Похиленко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Похиленко Виктор
Отец ребёнка: Похиленко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Похиленко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рослов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Рослов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рослов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Рослов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослова Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Рослов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно