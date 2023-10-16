Андреева Надежда(Наталья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Петр
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Петрова Агафья
Отец ребёнка: Николаев Петр
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Петрова Александра
Отец ребёнка: Николаев Петр
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Петрова Оксанья
Отец ребёнка: Николаев Петр
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Петров Василий
Отец ребёнка: Николаев Петр
Смерть
Неизвестно