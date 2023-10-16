Андреева Надежда(Наталья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Надежда(Наталья)

Андреева Надежда(Наталья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Петр

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Петрова Агафья

Отец ребёнка: Николаев Петр

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Петрова Александра

Отец ребёнка: Николаев Петр

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Петрова Оксанья

Отец ребёнка: Николаев Петр

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Петров Василий

Отец ребёнка: Николаев Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.