Балашова (Колесникова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Колесникова) Анна Егоровна

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Место рождения

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

11.06.1897

Дата смерти

23.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1897

Отец: Колесников Егор Николаевич

Мать: Колесникова Ольга Петровна

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Жители относились к приходам: Спасская церковь в селе Клинское (Клиновское)
Бракосочетание
20.01.1914

Муж: Балашов Григорий Никитович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рашифровка записи о венчании Григория и Анны: Рязанской губ., Михайловскаго у., Окуньковской вол., дер. Перекаль крестьянинъ Григорій Никитинъ Балашовъ, православнаго исповѣданія, первымъ бракомъ в... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1921

Дочь: Беднарская Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Балашов Григорий Никитович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Балашов Григорий Никитович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.06.1978
Юрмала, Jūrmala
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