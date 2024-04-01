Балашова (Колесникова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения11.06.1897
Дата смерти23.06.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1897
Жители относились к приходам: Спасская церковь в селе Клинское (Клиновское)
Бракосочетание
20.01.1914
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рашифровка записи о венчании Григория и Анны: Рязанской губ., Михайловскаго у., Окуньковской вол., дер. Перекаль крестьянинъ Григорій Никитинъ Балашовъ, православнаго исповѣданія, первымъ бракомъ в... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1921
Дочь: Беднарская Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Балашов Григорий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Балашов Григорий Никитович
Смерть
23.06.1978
Юрмала, Jūrmala