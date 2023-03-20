Сергиева Катерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиева Катерина Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анисья Герасимовна

Отец ребёнка: Сергиев Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сергиев Степан Герасимович

Отец ребёнка: Сергиев Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сергиев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Сергиев Герасим Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиев Герасим Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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