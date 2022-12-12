Петухова (Петухова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Петухова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.11.1909

Дата смерти

30.09.1990

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1934

Сын: Колтыков Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Колтыков Семён Михайлович

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.09.1990
Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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