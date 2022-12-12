Петухова (Петухова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1909
Дата смерти30.09.1990
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1934
Сын: Колтыков Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Колтыков Семён Михайлович
Смерть
30.09.1990