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Пяткин Степан Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1890 ст.

Дата смерти

27.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1890 ст.

Отец: Пяткин Федосей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Пяткин Николай Степанович

Мать ребёнка: Пяткина Домна

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Пяткин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Пяткина Домна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пяткина Зоя Степановна

Мать ребёнка: Пяткина Домна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пяткин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Пяткина Домна

Рождение ребёнка
27.02.1929

Дочь: Гордеева Лидия Сетепановна

Мать ребёнка: Пяткина Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пяткина Домна

Смерть
27.09.1961
Тульская область Веневский район село Знамеское
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