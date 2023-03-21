Пяткин Степан Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1890 ст.
Дата смерти27.09.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1890 ст.
Отец: Пяткин Федосей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Пяткин Николай Степанович
Мать ребёнка: Пяткина Домна
Рождение ребёнка
1916 ст.
Мать ребёнка: Пяткина Домна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пяткина Зоя Степановна
Мать ребёнка: Пяткина Домна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пяткин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Пяткина Домна
Рождение ребёнка
27.02.1929
Дочь: Гордеева Лидия Сетепановна
Мать ребёнка: Пяткина Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пяткина Домна
Смерть
27.09.1961
Тульская область Веневский район село Знамеское