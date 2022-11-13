Кренц (Гертфельдер) Ирма 20.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кренц (Гертфельдер) Ирма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1928

Дата смерти

13.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кренц Давид Егорович

Рождение ребёнка
27.01.1949

Сын: Кренц Давид Давидович

Отец ребёнка: Кренц Давид Егорович

Рождение ребёнка
03.12.1950

Дочь: (Кренц) Эльвира (Вера) Давидовна

Отец ребёнка: Кренц Давид Егорович

Рождение ребёнка
30.06.1954

Дочь: Дитрих (Гренц) Ольга Давидовна

Отец ребёнка: Кренц Давид Егорович

Смерть
13.11.2022

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