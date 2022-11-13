Кренц (Гертфельдер) Ирма
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1928
Дата смерти13.11.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кренц Давид Егорович
Рождение ребёнка
27.01.1949
Отец ребёнка: Кренц Давид Егорович
Рождение ребёнка
03.12.1950
Дочь: (Кренц) Эльвира (Вера) Давидовна
Отец ребёнка: Кренц Давид Егорович
Рождение ребёнка
30.06.1954
Дочь: Дитрих (Гренц) Ольга Давидовна
Отец ребёнка: Кренц Давид Егорович
Смерть
13.11.2022