Жукова Улита Ефрентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Улита Ефрентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1865

Сын: Жуков Федор Степанович

Отец ребёнка: Жуков Степан Семенович

Рождение ребёнка
15.05.1865

Сын: Жуков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Жуков Степан Семенович

Рождение ребёнка
18.03.1867

Сын: Жуков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Жуков Степан Семенович

Бракосочетание
16.10.1885

Муж: Жуков Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
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