Жукова Улита Ефрентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1865
Отец ребёнка: Жуков Степан Семенович
Рождение ребёнка
15.05.1865
Отец ребёнка: Жуков Степан Семенович
Рождение ребёнка
18.03.1867
Отец ребёнка: Жуков Степан Семенович
Бракосочетание
16.10.1885
Смерть
Неизвестно