Белова Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1952

Дочь: Пронина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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