Белова Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1952
Дочь: Пронина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голвачев Сергей Николаевич
Смерть
Неизвестно