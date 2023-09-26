Умарова Озода Нозимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1963
Отец: Умаров Нозимджон
Мать: Умарова Фарогатхон
Рождение ребёнка
04.07.1985
Дочь: Бободжонова Бирозия Кодировна
Отец ребёнка: Бободжонов Абдукодир Рахматович
Рождение ребёнка
15.05.1987
Дочь: Бободжонова Робия Кодировна
Отец ребёнка: Бободжонов Абдукодир Рахматович
Рождение ребёнка
27.03.1989
Сын: Бободжонов Фирдавс Кодирович
Отец ребёнка: Бободжонов Абдукодир Рахматович