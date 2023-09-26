Умарова Озода Нозимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умарова Озода Нозимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1963

Отец: Умаров Нозимджон

Мать: Умарова Фарогатхон

Рождение ребёнка
04.07.1985

Дочь: Бободжонова Бирозия Кодировна

Отец ребёнка: Бободжонов Абдукодир Рахматович

Рождение ребёнка
15.05.1987

Дочь: Бободжонова Робия Кодировна

Отец ребёнка: Бободжонов Абдукодир Рахматович

Рождение ребёнка
27.03.1989

Сын: Бободжонов Фирдавс Кодирович

Отец ребёнка: Бободжонов Абдукодир Рахматович

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