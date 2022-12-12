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Миронов Григорий Миронович

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Место рождения

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Косьмин Мирон

Мать: Косьмина Васса Павлова

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
1916

Жена: Миронова Васса Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Миронова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Миронова Васса Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Сын: Миронов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Миронова Васса Моисеевна

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно
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