Миронов Григорий Миронович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Косьмин Мирон
Мать: Косьмина Васса Павлова
Бракосочетание
1916
Жена: Миронова Васса Моисеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Миронова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Миронова Васса Моисеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миронов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Миронова Васса Моисеевна
Смерть
Неизвестно