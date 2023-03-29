Суханов Леонид Фортунатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Леонид Фортунатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1907
Лепяги, город Ефремов, Тульская область
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