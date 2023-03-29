Суханов Леонид Фортунатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1907
Лепяги, город Ефремов, Тульская область