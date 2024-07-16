Бестрицкая Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова Валентина Романовна
Отец ребёнка: Латыпов Роман Агалямович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латыпов Станислав Романович
Отец ребёнка: Латыпов Роман Агалямович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова Алёна Романовна
Отец ребёнка: Латыпов Роман Агалямович