Бестрицкая Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестрицкая Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыпов Роман Агалямович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова Валентина Романовна

Отец ребёнка: Латыпов Роман Агалямович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латыпов Станислав Романович

Отец ребёнка: Латыпов Роман Агалямович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова Алёна Романовна

Отец ребёнка: Латыпов Роман Агалямович

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