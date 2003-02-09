Баянов Роман Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баянов Роман Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2003

Отец: не указан

Мать: Баянова Наталья Юрьевна

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