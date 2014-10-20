Цибизова (Генералова) (Чернышкова) Светлана Александровна
Место рожденияСаратов, Россия
Дата рождения03.04.1961
Дата смерти20.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1961
Отец: Чернышков Александр Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Саратов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.2014
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Новое кладбище, Москва, Россия 75392/17781