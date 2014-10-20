Цибизова (Генералова) (Чернышкова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цибизова (Генералова) (Чернышкова) Светлана Александровна

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Место рождения

Саратов, Россия

Дата рождения

03.04.1961

Дата смерти

20.10.2014

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1961

Отец: Чернышков Александр Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Саратов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.2014
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Новое кладбище, Москва, Россия 75392/17781
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