Шавлюга Василий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавлюга Василий Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1917

Сын: Шавлюга Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шавлюга Ефросиния Семеновна

с.Ковалевщица Витебская обл.(Дисненская церковь)хутор, Новопогостский сельсовет, Миорский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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