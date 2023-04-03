Шавлюга Василий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1917
Сын: Шавлюга Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шавлюга Ефросиния Семеновна
с.Ковалевщица Витебская обл.(Дисненская церковь)хутор, Новопогостский сельсовет, Миорский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно